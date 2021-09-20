Мостовой прокомментировал отсутствие Зобнина и Соболева в составе «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу того, что полузащитник Роман Зобнин и нападающий Александр Соболев не помогут «Спартаку» в матче восьмого тура РПЛ против ЦСКА.

«Я думаю, что в какой-то мере отсутствие Зобнина и Соболева скажется на игре «Спартака». В середине с травмой Зобнина не представляю, как будут играть, там есть Хендрикс и Умяров. В середине поля будут проигрывать армейцам, у ЦСКА на этой позиции поинтереснее, а у «Спартака» – в защите. Можно говорить, что небольшой перевес в психологическом плане у ЦСКА, дома играют, «Спартак» на неделе проиграл», – приводит слова Мостового «Советский спорт» с ссылкой на ТАСС. Добавим, что Зобнин пропустит московское дерби из-за травмы икроножной мышцы, а Соболев не сыграет из-за дисквалификации – в матче прошлого тура с «Химками» (3:1) футболист получил четвертую желтую карточку.

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