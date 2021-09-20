Количество россиян вовремя приходящих на работу увеличилось вдвое за 12 лет

По результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob стало известно, что 71% жителей России никогда не опаздывали на работу.

15% опрошенных россиян сказали, что опаздывали всего несколько раз в год, 6% - несколько раз в месяц, а вот 4% признались, что опаздывают на работу несколько раз в неделю. Об этом сообщает RT. В 2009 году подобный опрос продемонстрировал, что сего 35% россиян вовремя приходили на работу. Пунктуальных работников больше среди людей в возрасте от 45 лет. Их 73%. А 66% пунктуальных среди сотрудников младше 34 лет. По итогам исследований, 80% россиян опаздывают на 10-15 минут на работу, 6% - на 30 минут, а 2% опаздывают на 1 час и больше. Причиной запаздываний, сотрудники чаще всего называют пробки, проблемы с автобусами, семейные обстоятельства, крепкий утренний сон и форс-мажор. В опросе принимали участие 3000 экономически активных граждан, которые работают по фиксированному графику на территории работодателя.

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