Количество россиян вовремя приходящих на работу увеличилось вдвое за 12 лет

Количество россиян вовремя приходящих на работу увеличилось вдвое за 12 лет
Количество россиян вовремя приходящих на работу увеличилось вдвое за 12 лет
Вчера, 22:14ОбществоФото: pxhere.com
По результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob стало известно, что 71% жителей России никогда не опаздывали на работу.

15% опрошенных россиян сказали, что опаздывали всего несколько раз в год, 6% - несколько раз в месяц, а вот 4% признались, что опаздывают на работу несколько раз в неделю. Об этом сообщает RT.

В 2009 году подобный опрос продемонстрировал, что сего 35% россиян вовремя приходили на работу.

Пунктуальных работников больше среди людей в возрасте от 45 лет. Их 73%. А 66% пунктуальных среди сотрудников младше 34 лет.

По итогам исследований, 80% россиян опаздывают на 10-15 минут на работу, 6% - на 30 минут, а 2% опаздывают на 1 час и больше.

Причиной запаздываний, сотрудники чаще всего называют пробки, проблемы с автобусами, семейные обстоятельства, крепкий утренний сон и форс-мажор.

В опросе принимали участие 3000 экономически активных граждан, которые работают по фиксированному графику на территории работодателя.

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