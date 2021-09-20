Из-за сообщения о минировании школ в Уфе эвакуировали 11 тысяч человек

Как ранее сообщал Mkset, дети, которые вернулись домой из одной уфимской школ, сообщили, что они даже не начали заниматься, когда началась эвакуация. Их оперативно разместили в автобусе и отвезли на расстояние нескольких кварталов от школы. Далее родителям сообщили о необходимости срочно забрать детей. Судя по словам педагога, эвакуация была неожиданностью для нее.