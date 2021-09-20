Городскую больницу №2 в Стерлитамаке вновь перепрофилировали в ковид-госпиталь

Городскую больницу №2 в Стерлитамаке вновь перепрофилировали в ковид-госпиталь
Городскую больницу №2 в Стерлитамаке вновь перепрофилировали в ковид-госпиталь
Вчера, 18:48ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В феврале, после открытия в городе филиала Республиканского клинического инфекционного центра больницу вернули в обычный режим, но вновь приспособили под ковид-госпиталь.

Пресс-служба медицинского учреждения сообщила об этом еще в субботу, 18 сентября. Очередное перепрофилирование Стерлитамакского учреждения вызвал рост числа людей, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Напомним, в апреле 2020 года больница № 2 была перепрофилирована под ковид-госпиталь. С апреля по февраль там лечили коронавирус, после чего в городе начал работу филиал республиканского инфекционного госпиталя и больница снова стала работать в обычном режиме. Но в этом сентябре всё изменилось.

По словам главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Башкирии со Стерлитамакскому медицинскому округу Бориса Шарипова, озвученным ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом и оказанием медицинской помощи в Стерлитамаке является напряженной. Шарипов также сообщал и о том, что коронавирусный госпиталь работает в усиленном режиме, а коечный фонд учреждения почти заполнен.

Дополнительно представители больницы сообщают о том, что родные и близкие могут узнать информацию о состоянии родственников по телефону 8(3473) 30-12-95.

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