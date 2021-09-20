Глава Роспотребнадзора заявила о четвертой волне коронавируса в Башкирии

Глава Роспотребнадзора заявила о четвертой волне коронавируса в Башкирии
Глава Роспотребнадзора заявила о четвертой волне коронавируса в Башкирии
Вчера, 12:43ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Анна Казак пояснила эпидемиологическую обстановку на еженедельном совещании с Радием Хабировым.

— Да, она [четвертая волна коронавируса] ожидается в нашей республике. Мы это видим после активной миграции людей, возвращения на рабочие места и детей в детские коллективы. Сейчас болеют дети до 14 лет и люди старше 65 лет. Проценты внушительные — до 81,8 на 100 тысяч населения. Это воспитанники и учащиеся образовательных учреждений, — заявила Анна Казак.

Однако глава Роспотребнадзора РБ добавила, что «коэффициенты позволяют проводить мероприятия от 500 до 1000 человек». Окончательные решения будут приняты на антиковидном штабе 20 сентября.

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