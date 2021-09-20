Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Перми

Радий Хабиров сделал акцент на то, что нужно разбираться что делать для того, чтобы подобные трагедии не повторялись.

На сайте главы Башкирии появилось сообщение с соболезнованиями, которые Радий Хабиров адресует родным и близким тех, кто сегодня утром погиб от рук стрелка в Пермском государственном университете национальном исследовательском университете. Трагедия в Перми. Погибли люди. Ни в чём не повинные люди. Кто виноват, что делать, чтобы такие трагедии не повторялись, – ещё нужно разбираться. Соболезную. Mkset сообщал о том, что сегодня, 20 сентября предположительно студент ПГУНИ Тимур Бекмансуров проник на территорию вуза с огнестрельным оружием и открыл стрельбу. Данные о количестве жертв уточняются, по предварительным данным количество жертв 11 человек,шестеро (по последним данным) из которых погибли. Сам стрелок был ликвидирован. Буквально сразу после трагедии, на оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил профильным ведомствам вникнуть в обстоятельства трагедии. Также он поручил принять все необходимые для безопасности школьников и студентов меры.

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