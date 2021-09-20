Глава Башкирии сообщил о том, что ревакцинировался из-за небольшого титра антител

Глава Башкирии сообщил о том, что ревакцинировался из-за небольшого титра антител
Глава Башкирии сообщил о том, что ревакцинировался из-за небольшого титра антител
Вчера, 17:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети и призвал аудиторию вакцинироваться.

Как сообщил сам Радий Хабиров, результат его анализа на антитела к коронавирусу показал, что их количество в два раза ниже чем то, которое гарантирует устойчивость организма к вирусу. Следуя рекомендациям врачей глава Башкирии прошел ревакцинацию. На этот раз он привился вакциной «Спутник Лайт», которая собственно и рекомендована для повторной вакцинации граждан.

Очередной результат моих исследований на наличие антител показал, что они упали и в два раза меньше того порога, который даёт гарантию, что я не заболею коронавирусом. А я уже говорил, что болеть я не хочу, да и нет на это времени. Поэтому я снова вакцинировался. С учётом, что это уже четвёртый укол (а до этого было три "Спутник V"), сейчас использовал вакцину "Спутник Лайт".Радий Хабиров

– Берегите себя. И нужно вакцинироваться, – резюмировал руководитель региона и подтвердил информацию о своей ревакцинации медицинским документом. Однако в отличии от премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, который также как и глава региона прошел ревакцинацию, Радий Хабиров не стал выкладывать фото процесса и соответственно себя топлес.

Напомним и о том, что сейчас в Башкирии активно идет не только прививочная кампания против коронавирусной инфекции, но и против сезонного гриппа.

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