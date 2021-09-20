Электронные больничные с 2022 года позволят оформлять еще больше выплат онлайн

Электронные больничные с 2022 года позволят оформлять еще больше выплат онлайн
Электронные больничные с 2022 года позволят оформлять еще больше выплат онлайн
20 сентября, 16:12ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Эта опция станет обязательно по всей стране с января нового года.

С января 2022 года вводятся обязательные электронные больничные, что позволит оформлять еще больше выплат и пособий в беззаявительном порядке. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно исследованиям агентства «Русопрос», россияне проводят в очередях в среднем 5,5 дней в году. Самые большие очереди в России зафиксированы в магазинах, медучреждениях и госучреждениях, в том числе МФЦ.

До сих пор электронными больничными пользуется лишь ограниченное число учреждений. С 2022 года эта опция станет обязательной для всех. Таким образом не придется листок нетрудоспособности отмечать в бухгалтерии, все данные будут собраны автоматически. Напомним, пилотный проект по прямым выплатам из Фонда социального страхования начали внедрять в отдельных регионах еще в 2012 году. Согласно аналитике, практически все медицинские организации готовы к ведению документооборота в электронном виде. Также налажено межведомственное взаимодействие в электронном формате, что позволяет подтягивать необходимые документы из разных баз.

В 2020 году в России было выписано 2,7 млн листков нетрудоспособности, в том числе 1,43 млн — по беременности и родам.

выплаты
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