Электронные больничные с 2022 года позволят оформлять еще больше выплат онлайн

До сих пор электронными больничными пользуется лишь ограниченное число учреждений. С 2022 года эта опция станет обязательной для всех. Таким образом не придется листок нетрудоспособности отмечать в бухгалтерии, все данные будут собраны автоматически. Напомним, пилотный проект по прямым выплатам из Фонда социального страхования начали внедрять в отдельных регионах еще в 2012 году. Согласно аналитике, практически все медицинские организации готовы к ведению документооборота в электронном виде. Также налажено межведомственное взаимодействие в электронном формате, что позволяет подтягивать необходимые документы из разных баз.