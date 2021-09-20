«Дома потеплее носочки надел»: глава Башкирии высказался о раннем включении отопления

Радий Хабиров поручил чиновникам пообщаться с жителями и общественниками и решить, нужно ли включать отопление в сентябре.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру ЖКХ Алану Марзаеву встретиться с общественниками и старшими по дому в Уфе и узнать у них, стоит ли включать отопление в сентябре, учитывая, что теплая погода до конца месяца еще будет. — Проявите мудрость. Если мы сейчас везде понавключаем и к жителям придут платежки за сентябрь, они нас на вилы поднимут — и будет справедливо. Ну, немножко, может, оделся, форточку и окно открывать не надо. Голову включайте, когда будете принимать решение. Мы вполне ждем потепления. Сейчас включим на полную катушку, жители получат за сентябрь. На глав районов не перекидывайте, поговорите со старшими подъездов, что они говорят. Лишнего не надо — люди и так измучены этими платежками. Если люди не хотят, значит, не надо включать. В конце концов, дома потеплее носочки надел и походил три-четыре дня. Совершенно точно, нам «влупят» за весь сентябрь, а потом предложат перерасчет. И бедные бабушки пойдут на перерасчет, а кто-то вообще не пойдет, — заявил Радий Хабиров. Напомним, что Марзаев предложил начать отопительный сезон в домах с завтрашнего дня, 21 сентября. В соцобъектах тепло начали давать с 16 сентября.

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