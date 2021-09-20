Честная победа: ЕР уверенно побеждает на выборах в Госдуму

В Государственной думе нового созыва фракция “Единой России” будет обновлена более чем наполовину. Об этом после подведения предварительных итогов трехдневного голосования рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Кроме этого, он сообщил, что 120 думских кресел достанутся партии по федеральному списку и еще 195 по одномандатным округам. Секретарь генсовета заявил, что характерной чертой выборов этого года стала высокая конкуренция. На многих участках борьба за избирателя была очень напряженной, пишет nashgorod.ru. Андрей Турчак назвал народную программу “Единой России” одним из главных факторов, приведших партию к победе. Ее основу заложил президент в своем послании. Он обозначил ключевые векторы развития страны, а единороссы собрали инициативы жителей всех регионов и включили их в программу, сделав ее по-настоящему народной. Еще одним важным моментом, обеспечившим победу партии, стало масштабное “обновлением кандидатского корпуса”. Турчак заметил, что в этих выборах от ЕР участвовало много людей, ранее не имевших политического опыта, но пользующихся уважением сограждан. Это волонтеры, медики, педагоги и представители общественных организаций. Включение их в партийные списки обеспечило победу партии даже там, где у единороссов были не самые сильные позиции. Так, в Хабаровском крае после проведения “работы над ошибками” ЕР удалось выйти на лидирующие позиции в обоих одномандатных округах. Аналогичные результаты были зафиксированы и в Амурской области. В 39 регионах, в которых проходили выборы в местные парламенты, “Единая Россия” также уверенно победила. После оглашения официальных результатов там начнется формирование парламентского большинства. Официальный партийный сайт ER.ru сообщает, что на эти выборы от партии пошли свыше 33 000 кандидатов. Более 600 из них участвовали в выборах депутатов Государственной думы. Напомним, ранее президент Российской Федерации предложил состав первой пятерки кандидатов от ЕР. Это глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

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