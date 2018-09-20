В Стерлитамаке десять социальных проектов получат гранты от БСК

Самый масштабный конкурс городских проектов в Стерлитамаке, организованный Башкирской содовой компанией, завершен. Экспертная комиссия огласила результаты презентации и назвала победителей, которые получат гранты БСК.

Выбор был нелегкий, ведь все участники показали достойные экспозиции, провели защиту своих проектов на высоком уровне. После долгих дискуссий и обсуждений были отобраны лучшие из лучших. Их стало даже больше, чем планировалось изначально.

В номинации «Городская среда» победителями стали: "Школа № 17 - спортивный и досуговый центр" и «Здоровая нация – это мы» (детский сад № 11), в номинации «Творчество, культура и искусство» лучшими оказались проекты «Театральная палитра» (для детей с ОВЗ) и «Музей без границ», в номинации «Здоровый образ жизни» - «Международный турнир по каратэ на призы Башкирской содовой компании» и «Территория здоровья», в номинации «Патриотическое воспитание» - «Здесь наш дом» и «Музей истории и боевого пути 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии», в номинации «Экология и защита животных» - «Центр занимательных наук о природе и человеке «Живой город», в номинации «Моя малая Родина» - «Создание фильма о Стерлитамаке».

К сожалению, в номинации «Волонтерское движение» авторы проектов не смогли предоставить правильного экономического обоснования своих работ, поэтому конкурсной комиссией было принято решение перераспределить гранты с этой номинации на другие, более значимые для города инициативы.

Участники конкурса, не выигравшие в этом году, получили утешительные призы.