В России смягчат отношение к бездумным постам в соцсетях

Пленум Верховного суда России сегодня, 20 сентября, принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности​​​. По новой редакции постановления судьи будут давать оценку контекста опубликованной в интернете информации, признанной экстремистским, личности автора, его соцсети. Вопрос о том, является ли информация экстремистской, относится исключительно к компетенции судей, поэтому им не следует слепо верить экспертам.

Ранее Владимир Давыдов утверждал, что бездумные репосты материалов, признанных экстремистскими, не являются преступлением, если умысла на разжигание ненависти не было.

По его словам, для ВС РФ всегда было очевидно, что по таким делам необходимо доказывать умысел на разжигание ненависти и вражды, а не слепо наказывать за сомнительные посты в соцсетях, но правоохранительные органы пошли по пути "избыточного привлечения к уголовной ответственности".

В УК РФ нет ответственности за репосты, только за возбуждение вражды​​​. Даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чем не говорит. Надо доказывать умысел,сказал Давыдов.

Суд принял соответствующее постановление пленума сегодня.

Напомним, 16 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждое уголовное дело за репост уникально по-своему. Не нужно всё стричь под одну гребенку. Он признал, что некоторые дела за «экстремизм в соцсетях» выходят «за грань разумного».