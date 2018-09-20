В Москве ГИБДД и ЦОДД усилят проверки веса грузовых машин

Внимание инспекторов будут привлекать большегрузы. Об этом пишет RNS.

Проверяющие станут взвешивать фуры. Если вес грузовика не будет соответствовать заявленному, то водителя задержат до устранения перевеса. За превышение допустимой массы и нагрузки на ось автомобиль нарушителя может быть помещен на спецстоянку.

Взвешивание фур будет проводиться круглые сутки. Стоянки передвижных мобильных точек весового контроля станут постоянно менять.

С начала текущего года сотрудники ГИБДД с работниками отдела весового контроля и логистики ЦОДД уже взвесили свыше 3 000 грузовиков. Всего за данный период времени было выявлено свыше 1 000 нарушений весовых ограничений.