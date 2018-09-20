В Москве ГИБДД и ЦОДД усилят проверки веса грузовых машин
С четверга сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы совместно с ГИБДД начнут проводить рейды по столичным дорогам.
Внимание инспекторов будут привлекать большегрузы. Об этом пишет RNS.
Проверяющие станут взвешивать фуры. Если вес грузовика не будет соответствовать заявленному, то водителя задержат до устранения перевеса. За превышение допустимой массы и нагрузки на ось автомобиль нарушителя может быть помещен на спецстоянку.
Взвешивание фур будет проводиться круглые сутки. Стоянки передвижных мобильных точек весового контроля станут постоянно менять.
С начала текущего года сотрудники ГИБДД с работниками отдела весового контроля и логистики ЦОДД уже взвесили свыше 3 000 грузовиков. Всего за данный период времени было выявлено свыше 1 000 нарушений весовых ограничений.
По словам специалистов ЦОДД, взвешивание большегрузов это очень важная и нужная работа. Грузовики разрушают дорожное покрытие. Из-за перевеса нагрузка на асфальт возрастает и он быстрее разрушается. К тому перегруженный транспорт представляет угрозу для других участников движения. Статистика говорит, что в 70% аварий с участием фур фиксируется перегруз последних.