В ДУМ РБ выбрали четырех кандидатов на должность муфтия Башкирии

Как сообщает «Реальное время», пленум Духовного управления мусульман республики определил кандидатов на должность главного муфтия Башкирии. Среди них нынешний муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин, руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов, уфимский имам Айнур Биргалин и сибайский имам Агляметдин Газизов. Список кандидатов был принят единогласно.

Напомним, съезд муфтията состоится 21 ноября. На нем и пройдут выборы нового главы башкирской уммы на ближайшие пять лет.

Как сообщает «Реальное время», лишь 737 мусульманских прихода из 1 300 относятся к ДУМ РБ. Еще более 500 входят в структуру Регионального духовного управления мусульман РБ (глава Мухаммад Таджутдинов), которое является частью ЦДУМ России Талгата Таджуддина. Согласно уставу ДУМ РБ муфтием может стать человек, поработавший на руководящей должности в религиозной организации более 10 лет.

По словам управляющего делами ДУМ РБ Ильдара Ишеева, на самом съезде будут присутствовать более 700 имамов со всей республики.

- У нас 4 выдвиженца, каждый из которых - уважаемый человек. Простым большинством будет избран новый муфтий РБ. Никакой подпольной деятельности, которая могла повлиять на выборы, нет.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" Ишеев прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о причастности первого заместителя нынешнего муфтия республики Айнура Арсланова к некой сибайской ОПГ.