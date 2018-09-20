Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В ДУМ РБ выбрали четырех кандидатов на должность муфтия Башкирии
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Bac575b1df1529fd65f2389a51a649d0

В ДУМ РБ выбрали четырех кандидатов на должность муфтия Башкирии

Вчера, 14:55ОбществоНадежда Валитова
Читайте
также
Мама «редкого» ребенка: «С нашим обществом что-то не так»
В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти избирательных участках
Бывший коллега задержанного «золотого» прокурора: он в районе вел себя, как хозяин