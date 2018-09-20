В башкирском Зауралье незаконно срубили лес почти на 2 млн рублей

По версии следствия, неустановленные лица организовали в Инякском участковом лесничестве несанкционированную вырубку 46 сосен общим объемом более 65 кубометров, сообщили в пресс-службе ведомства. При этом деревья были в водоохранной зоне реки и относились к категории защитных лесов.