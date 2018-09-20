В башкирском Зауралье незаконно срубили лес почти на 2 млн рублей
Вчера, 13:33ОбществоРустэм Башкирцев
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По данному факту возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, неустановленные лица организовали в Инякском участковом лесничестве несанкционированную вырубку 46 сосен общим объемом более 65 кубометров, сообщили в пресс-службе ведомства. При этом деревья были в водоохранной зоне реки и относились к категории защитных лесов.
Сумма ущерба предварительно составила 1,5 млн рублей. С места незаконной рубки изъяты остатки подготовленной к погрузке вырубленной древесины и два гусеничных трактора, которые были оставлены на месте преступления.
В настоящее время выявляется круг всех подозреваемых, расследуются обстоятельства случившегося.
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