В Башкирии ещё несколько дней будет дождливо и ветрено

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20 и 21 сентября пройдут небольшие дожди, ночью местами до умеренных, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 20 сентября, днем температура воздуха составит +10+15°C, ночью опустится до +3+8°C. Ветер северо-западный умеренный с порывами до сильного.
21 сентября местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха днем составит +12+17°C, а ночью +1+6°C. Ветер будет северо-западным умеренным, днем порывистый.
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