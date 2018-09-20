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В Башкирии ещё несколько дней будет дождливо и ветрено
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Raindrops 3216607 960 720

В Башкирии ещё несколько дней будет дождливо и ветрено

Вчера, 11:24Общество
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