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Сотрудники Нацпарка Башкирии предупредили о выходе медведей на промысел
Сюжеты:
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Сотрудники Нацпарка Башкирии предупредили о выходе медведей на промысел

Вчера, 10:29ОбществоТатьяна МайороваФото: Нацпарк Башкирии
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