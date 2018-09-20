На личном приеме у главы Башкирии: перевод с башкирского, архив, сабантуй, аутсорсинг

Сегодня, 20 сентября, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел личный прием граждан, на котором побывали шесть человек. Как сообщили в пресс-службе главы региона, темами для общения стали вопросы культуры, социальной сферы, архивного дела.

Так, заведующая отделом истории края Национального музея РБ Вера Макарова обратилась к Рустэму Хамитову с просьбой сохранить старинный исторический корпус Национального архива РБ, расположенный на улице К. Маркса. Вера Макарова также не упустила возможности обратить внимание главы региона на необходимость оцифровки архивного фонда и расширения площадей архива.

Член Союза писателей и Союза журналистов России и Башкортостана Фарит Ахмадиев поднял вопрос о подготовке специалистов по художественному переводу с башкирского языка на русский и с русского языка на башкирский. Как вариант решения вопроса он предложил создать Центр художественного перевода, который позволил бы более эффективно выстроить работу с издательствами и общественными объединениями.

Индивидуальный предприниматель из Уфы Александра Хисаметдинова попросила усовершенствовать порядок проведения сабантуев за пределами республики, создав единую концепцию.

Предприниматели Андрей Верещагин из Бирска, Ильнар Хабибов из Благовещенска и Фируза Насырова из Нефтекамска поделились с главой региона опытом организации питания в учреждениях социальной сферы на принципах аутсорсинга. Данная тема имеет немало подводных камней, ей было посвящено правительственное совещание в июне.