Китай запустил два навигационных спутника Beidou

В среду, 19 сентября ракеты-носители «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1» вывели спутники на околоземную орбиту. Запуск состоялся на космодроме «Сичан». Об этом пишет газета «Известия».

Китай располагает собственной глобальной системой навигации с 2000 года. Beidou-3 (еще есть национальная система Beidou-1 и региональная система Beidou-2) покрывает всю страну и часть Азиатско-Тихоокеанского региона.