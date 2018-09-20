Как россияне будут отдыхать в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект постановления правительства РФ, закрепляющий порядок переноса отдыха в 2019 году, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.