ГК ПИК: снижение прибыли в 6 раз и конфликты с недовольными жителями

Президент Гильдии риелторов Москвы Сергей Саяпин рассказал, что по новым правилам договоры долевого участия расторгаются, если клиент сам способен оплачивать стройку. Такое нововведение может испортить жизнь крупным строительным компаниям.

Пытаясь окупить проекты, застройщики могут поднять цены и тем самым оттолкнуть клиентов. Если спроса на жилье не будет, то компании потеряют значительную прибыль, отметил гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов

Как сообщает телеканал «360», сейчас рынок недвижимости так лихорадит, что несладко придется даже таким крупным компаниям, как ГК ПИК. Поговаривают, что застройщик «затянул пояс» и переживает не самые лучшие времена.

В 2016 году ГК ПИК стал крупнейшей компанией в строительной отрасли, так как купил своего основного соперника – «Мортон». В 2017 году застройщик заработал в шесть раз меньше, чем годом ранее. Несмотря на печальные показатели, президент группы ПИК Сергей Гордеев выплатил 47 миллиардов рублей Александру Мамуту и Михаилу Шишханову, а взамен получил их доли в компании. Таким образом, Гордеев стал владельцем 74,6% акций строительной компании.

Как пишет Telegram-канал «Футляр от виолончели», в конце 2017 года в офисы ГК ПИК пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. Следственные действия были связаны с нецелевым расходованием средств. Подобные инциденты уже случались ранее.

Компания не принимает обвинения и утверждает, что всегда своевременно сдавала объекты. Сейчас ГК строит жилищные комплексы «Люблинский Парк», «Михайловский Парк», «Белая дача парк». Эти ЖК только начали возводиться, однако компания уже продает в них квартиры и берет деньги с клиентов.

Методы застройки у ГК ПИК довольно сомнительные. В Дмитровском районе Москвы компания приобрела землю, где находится парк «Ветеран» и бывший военный госпиталь. Местные жители неоднократно писали петиции с просьбой не допускать строительство, которое угрожает районной экосистеме, но местные власти не помогли людям. В августе 2018 года компании было разрешено возводить объекты в этом месте.

Действия ПИК угрожают экологии – к примеру, застройка в Мякининской пойме, неподалеку от водопроводной станции, опасна тем, что из-за этого может загрязниться питьевая вода, которая течет из-под крана у москвичей.