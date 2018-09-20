Белоруснефть: Белоруссия переживет остановку поставок нефти из России
Руководство «Белоруснефти» не прогнозирует возникновения дефицита нефти в случае, если Россия прекратит или ограничит свои поставки в страну.
Внутренний рынок Беларуси сможет стабильно работать в любых условиях. Об этом пишет RNS.
По словам заместителя гендиректора «Белоруснефти» Сергея Каморникова, дефицита черного золота в Белоруссии не будет, так как страна никогда не продавала зарубежные нефтепродукты. Местные компании из-за возможного ограничения поставок из России ничего не потеряют.
Все продаваемые в сети «Белоруснефти» нефтепродукты производятся в Белоруссии. Их поставщиками являются Мозырский НПЗ либо предприятие «Нафтан». Отечественные заводы смогут полностью удовлетворить спрос белорусских потребителей, сказал Каморников.
Бизнесмен добавил, что российские операторы АЗС продают в Белоруссии по большей части продукцию местных нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет о заправках сети «Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть».
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак выступил с заявлением о том, что для России экономически не целесообразно поставлять нефтепродукты в Белоруссию беспошлинно. Своего коллегу поддержал глава налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов. Он рассказал о намерении Москвы ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Объем таких поставок планируется сократить с двух миллионов тонн в год до 100 000 — 300 000 тонн.