Белоруснефть: Белоруссия переживет остановку поставок нефти из России

Внутренний рынок Беларуси сможет стабильно работать в любых условиях. Об этом пишет RNS.

По словам заместителя гендиректора «Белоруснефти» Сергея Каморникова, дефицита черного золота в Белоруссии не будет, так как страна никогда не продавала зарубежные нефтепродукты. Местные компании из-за возможного ограничения поставок из России ничего не потеряют.

Все продаваемые в сети «Белоруснефти» нефтепродукты производятся в Белоруссии. Их поставщиками являются Мозырский НПЗ либо предприятие «Нафтан». Отечественные заводы смогут полностью удовлетворить спрос белорусских потребителей, сказал Каморников.

Бизнесмен добавил, что российские операторы АЗС продают в Белоруссии по большей части продукцию местных нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет о заправках сети «Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть».