В Башкирии с помощью гранта реализуют проект по развитию сельского туризма

В общей сложности 51 проект претендентов на грант «Агротуризм» прошел отбор в Минсельхозе России в этом году. Проект коневода Айтугана Фаттахова из Башкирии стал четвертым в общероссийском рейтинге и выиграл грант «Агротуризм» в размере 7,5 млн руб.
— Наши фермеры и сельхозкооперативы развивают самые разные направления сельского хозяйства. Прежде всего, это, конечно, производство крафтовой, органически чистой и эксклюзивной продукции, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Естественно, развивая такие направления, как производство кумыса, мясных деликатесов и других, можно параллельно осваивать и агротуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Самые коммуникабельные из башкирских агробизнесменов это уже делают.
На выигранный грант в размере 7,5 млн руб. и собственные 2,5 млн руб. Айтуган Фаттахов организует на базе своей усадьбы в Абзелиловском районе катание на лошадях, кумысолечение и иппотерапию для туристов. Также на территории базы отдыха будут построены два кемпинга и гостевые юрты, ресторан.
Напомним, с 2022 года сельхозтоваропроизводители Башкирии за исключением личных подсобных хозяйств могут получить гранты в виде субсидий на реализацию проектов развития сельского туризма. Максимальный размер гранта составляет 10 млн руб. Грант предоставляется на условиях софинансирования. Для получения гранта до 3 млн руб. необходимо вложить собственные 10% стоимости проекта, до 5 млн руб. — 15%, до 8 млн руб. — 20%, до 10 млн руб. — не менее 25%. Полученные средства необходимо освоить в течение 18 месяцев.