Жители Башкирии стали чаще пользоваться «Госуслугами»

С января по июнь 2021 года абоненты МегаФона израсходовали 34 терабайта интернет-трафика для решения вопросов на этом сайте. Что в 39 раз превышает объем 2019 года и в 4 раза – 2020-го, года пандемии.
Специалисты компании при помощи обезличенных данных проанализировали трафик мобильного интернета и обнаружили, что самые активные пользователи госсервиса – жители Самарской области (9 Терабайт), Республики Башкортостан (4 Терабайта) и Оренбургской области (4 Терабайта).
Объем данных, скачанных на Гослугах в этом году, сравним с 1,6 млн копий трудовой книжки в формате PDF, которую теперь можно посмотреть в электронном варианте в личном кабинете сервиса. При этом 41% посетителей портала заходят на сайт со смартфона, 22% – при помощи usb-модема, 18% пользуются планшетами.
Одна из причин популярности госсервиса – непрерывная модернизация сети LTE, расширение покрытия и, как следствие, увеличение скорости мобильного интернета МегаФона в малых населенных пунктах региона. За последнее время для жителей 90 поселков и деревень Башкирии доступ к цифровым услугам стал проще.
Рост востребованности сайта подтверждают и данные Минэкономразвития: по итогам 2020 года республика заняла 25 место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме.