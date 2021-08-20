Жители Башкирии стали чаще пользоваться «Госуслугами»

Объем данных, скачанных на Гослугах в этом году, сравним с 1,6 млн копий трудовой книжки в формате PDF, которую теперь можно посмотреть в электронном варианте в личном кабинете сервиса. При этом 41% посетителей портала заходят на сайт со смартфона, 22% – при помощи usb-модема, 18% пользуются планшетами.