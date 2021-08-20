Жители Башкирии стали чаще пользоваться «Госуслугами»

Жители Башкирии стали чаще пользоваться «Госуслугами»
Жители Башкирии стали чаще пользоваться «Госуслугами»
Вчера, 16:25ОбществоФото: pixabay.com
Жители Поволжья продемонстрировали взрывной рост использования сервиса «Госуслуги».

С января по июнь 2021 года абоненты МегаФона израсходовали 34 терабайта интернет-трафика для решения вопросов на этом сайте. Что в 39 раз превышает объем 2019 года и в 4 раза – 2020-го, года пандемии.

Специалисты компании при помощи обезличенных данных проанализировали трафик мобильного интернета и обнаружили, что самые активные пользователи госсервиса – жители Самарской области (9 Терабайт), Республики Башкортостан (4 Терабайта) и Оренбургской области (4 Терабайта).

Объем данных, скачанных на Гослугах в этом году, сравним с 1,6 млн копий трудовой книжки в формате PDF, которую теперь можно посмотреть в электронном варианте в личном кабинете сервиса. При этом 41% посетителей портала заходят на сайт со смартфона, 22% – при помощи usb-модема, 18% пользуются планшетами.

Одна из причин популярности госсервиса – непрерывная модернизация сети LTE, расширение покрытия и, как следствие, увеличение скорости мобильного интернета МегаФона в малых населенных пунктах региона. За последнее время для жителей 90 поселков и деревень Башкирии доступ к цифровым услугам стал проще.

Рост востребованности сайта подтверждают и данные Минэкономразвития: по итогам 2020 года республика заняла 25 место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме.

Материалы по теме:
Мегафон
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы