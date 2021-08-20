В центре также объяснили, что этот вихрь называется «пыльным дьяволом». Природное явление возникает в очень жаркую погоду, когда земля сильно нагревается. Хотя «пыльный дьявол» и напоминает смерч или торнадо, по силе они абсолютно разные. Такой вихрь из пыли, песка и камешков длится всего несколько минут и достигает 20 метров в высоту. Кроме того, он не представляет опасности для людей и поселений.