Жители Башкирии сняли на видео огненное торнадо — власти объяснили причины явления

Жители Башкирии сняли на видео огненное торнадо — власти объяснили причины явления
Жители Башкирии сняли на видео огненное торнадо — власти объяснили причины явления
Вчера, 13:44ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Скриншот с видео
Видеозапись распространилась по социальным сетям.

Жители Хайбуллинского района зафиксировали необычное явление. Пыльный горящий вихрь возник на пастбищах Бурибаевского сельсовета вчера, 19 августа.

Видео:ЦУР Башкирии

В ЦУР Башкирии сообщили, что в 12:09 часов загорелась сухая трава в поле и появилось торнадо. К 17:56 открытое горение, распространившееся на территории площадью 5 гектаров, между Садовым и Бурибаем потушили. Населенным пунктам и местным жителям ничего не угрожает.

В центре также объяснили, что этот вихрь называется «пыльным дьяволом». Природное явление возникает в очень жаркую погоду, когда земля сильно нагревается. Хотя «пыльный дьявол» и напоминает смерч или торнадо, по силе они абсолютно разные. Такой вихрь из пыли, песка и камешков длится всего несколько минут и достигает 20 метров в высоту. Кроме того, он не представляет опасности для людей и поселений.

В Башкирии уже весь август стоит жаркая и сухая погода. Согласно прогнозам, жара не спадёт ещё несколько дней. Дождей не прогнозируют, причём за этот месяц почти не выпало осадков — как ранее сообщали специалисты, в августе выпало 9% от месячной нормы.

Напомним, в апреле жители Бураевского района стали свидетелями возникновения небольшого смерча посреди дороги. Вихрь из пыли был очень длинный и узкий, но быстро исчез после того, как через него проехала машина.

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