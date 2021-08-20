В Нижнем Новгороде открылась общественная приемная Захара Прилепина

У Прилепина имеется целая команда уполномоченных. Они станут отвечать за отдельные направления. Так, уполномоченные возьмут на контроль исполнение поручений Владимира Путина по Нижегородской области. Они будут помогать решать вопросы среднего, высшего образования и проблемы с газификацией. Специалисты приложат усилия к снижению платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства, проконтролируют ремонт дорог и возведение инфраструктуры. Кроме того, они станут поддерживать культурные инициативы и сохранение памятников культуры, пишет newsnn.ru.