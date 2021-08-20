В Нижнем Новгороде открылась общественная приемная Захара Прилепина

В Нижнем Новгороде открылась общественная приемная Захара Прилепина
В Нижнем Новгороде открылась общественная приемная Захара Прилепина
Вчера, 17:38Общество
Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин открыл свою общественную приемную в административном центре Нижегородской области. Горожане смогут обращаться к нему со своими проблемами.

У Прилепина имеется целая команда уполномоченных. Они станут отвечать за отдельные направления. Так, уполномоченные возьмут на контроль исполнение поручений Владимира Путина по Нижегородской области. Они будут помогать решать вопросы среднего, высшего образования и проблемы с газификацией. Специалисты приложат усилия к снижению платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства, проконтролируют ремонт дорог и возведение инфраструктуры. Кроме того, они станут поддерживать культурные инициативы и сохранение памятников культуры, пишет newsnn.ru.

На открытии приемной Прилепин рассказал о результатах опроса, проведенного в Нижнем Новгороде. Свое мнение о строительстве новых станций метрополитена высказали 12 000 жителей города. Большинство респондентов уверены, что подземку в первую очередь необходимо провести до Верхних Печер. Итоги опроса передадут главе региона.

Помимо этого, Прилепин принял наказы от людей по качеству школьного образования, газификации населенных пунктов в северных районах Нижегородской области, контролю за благоустройством придворовых территорий, ремонту трасс и прокладке объездной магистрали в Балахне.

В конце торжественной церемонии открытия приемной Прилепин попросил Игоря Чкалова не летать под мостом в день 800-летия Нижнего Новгорода. Он поддержит проект правнука знаменитого летчика по развитию малой авиации.

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