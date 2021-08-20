В число 100 самых богатых людей Башкирии вошло только 13 женщин

Подавляющее большинство вошедших в рейтинг 100 самых богатых предпринимателей Башкирии, составленный Mkset, — мужчины.
В список вошло лишь 13 женщин, среди которых с большим отрывом лидирует Гульнара Рафикова — она владеет крупными аграрными компаниями (замыкает пятерку лидеров общего рейтинга по активам — 4,3 млрд руб.). Еще два года назад эту позицию занимала совладелица холдинга «Петон» Олеся Гасанова — сейчас ее активы уменьшились почти на 1 млрд руб., а в нашей выборке она замыкает пятерку самых богатых предпринимательниц Башкирии.
Примечательно, что вторая самая богатая бизнесвумен в рейтинге Эльмира Гиниятуллина, как и Гульнара Рафикова, так же занимается аграрным сектором и владеет крестьянско-фермерским хозяйством «Урал».
В десятке лидеров рейтинга большая часть ожидаемо работает в нефтегазовой сфере, меньшая доля — в аграрной сфере. Что касается остальной части рейтинга, то стоит отметить весомое присутствие строительных компаний, а также редкие, но значительные компании по производству медицинского оборудования. Примечательно, что в первой сотне самых крупных предприятий Башкирии сравнительно большое количество офшорных компаний, особенно в первой половине топ-листа — в основном, они зарегистрированы на Кипре, поэтому установить конечных бенефициаров этих компаний не представляется возможным.