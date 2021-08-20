В число 100 самых богатых людей Башкирии вошло только 13 женщин

В список вошло лишь 13 женщин, среди которых с большим отрывом лидирует Гульнара Рафикова — она владеет крупными аграрными компаниями (замыкает пятерку лидеров общего рейтинга по активам — 4,3 млрд руб.). Еще два года назад эту позицию занимала совладелица холдинга «Петон» Олеся Гасанова — сейчас ее активы уменьшились почти на 1 млрд руб., а в нашей выборке она замыкает пятерку самых богатых предпринимательниц Башкирии.