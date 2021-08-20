В Башкирии выявлено свыше трех тысяч нарушений экологического законодательства

В Башкирии выявлено свыше трех тысяч нарушений экологического законодательства
В Башкирии выявлено свыше трех тысяч нарушений экологического законодательства
Вчера, 16:12ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В результате проверок за первую половину 2021 года было возбуждено 34 уголовных дел.

Прокуратура сообщила о выявлении 3400 нарушений экологического законодательства. Так, больше всего нарушений зафиксированы в сфере утилизации отходов: нелицензированное захоронение и незаконный сбор денег с граждан за вывоз мусора.

Отмечается и то, что нарушаются законы об ответственном обращении с животными — муниципалитетами не организуются приюты, также некоторые организации, которые занимаются отловом и содержанием бездомных животных, не выполняют соответствующие требования.

Третья сфера частых нарушений — как сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии — загрязнение атмосферного воздуха.

Так, например, уфимский филиал компании «Иммунопрепарат» — «Микроген» предоставлял недостоверные данные об источниках выбросов, также известно, что организация реализовывала свою деятельность без нормативов выбросов загрязняющих веществ и не составляла обязательный план по их уменьшению.

Сообщается, что по итогам проверки за первое полугодие было возбуждено 34 уголовных дел, а также 1400 людей были представлены к административной и дисциплинарной ответственности.

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