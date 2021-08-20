В Башкирии почти 190 тысяч «детей войны» получат выплату в тысячу рублей

В Башкирии почти 190 тысяч «детей войны» получат выплату в тысячу рублей
В Башкирии почти 190 тысяч «детей войны» получат выплату в тысячу рублей
Вчера, 19:07ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Оказалось, что пособие не нужно оформлять.

В Республиканском центре социальной поддержки населения объяснили, как получить единовременную выплату жителям Башкирии со статусом «дети войны».

Оказалось, чтобы получить пособие, никаких бумажек не требуется. Не нужно писать заявление или обращаться в центр. Дети войны получат деньги так, как обычно получают другие социальные выплаты, например, на банковскую карту или через почту. Как сообщает ИА «Башинформ», сейчас в республике насчитывается 189,5 тысячи «детей войны», среди которых около 13 тысяч не пользуются льготами и другими мерами соцподдержки.

Данное пособие выплачивается один раз в год, но зато ежегодно. Возможно, в следующем году размер выплаты увеличится.

Напомним, размер выплаты составляет тысяча рублей. Её начислят детям войны в период с августа по сентябрь. Пособие назначается жителям республики, родившимся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Закон «О детях войны в РБ» Радий Хабиров подписал в конце марта этого года. Летом детям войны начали выдавать соответствующее удостоверение.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы