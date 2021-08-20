В Башкирии почти 190 тысяч «детей войны» получат выплату в тысячу рублей

В Республиканском центре социальной поддержки населения объяснили, как получить единовременную выплату жителям Башкирии со статусом «дети войны».
Оказалось, чтобы получить пособие, никаких бумажек не требуется. Не нужно писать заявление или обращаться в центр. Дети войны получат деньги так, как обычно получают другие социальные выплаты, например, на банковскую карту или через почту. Как сообщает ИА «Башинформ», сейчас в республике насчитывается 189,5 тысячи «детей войны», среди которых около 13 тысяч не пользуются льготами и другими мерами соцподдержки.
Данное пособие выплачивается один раз в год, но зато ежегодно. Возможно, в следующем году размер выплаты увеличится.
Напомним, размер выплаты составляет тысяча рублей. Её начислят детям войны в период с августа по сентябрь. Пособие назначается жителям республики, родившимся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Закон «О детях войны в РБ» Радий Хабиров подписал в конце марта этого года. Летом детям войны начали выдавать соответствующее удостоверение.