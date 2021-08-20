В Башкирии почти 190 тысяч «детей войны» получат выплату в тысячу рублей

Оказалось, чтобы получить пособие, никаких бумажек не требуется. Не нужно писать заявление или обращаться в центр. Дети войны получат деньги так, как обычно получают другие социальные выплаты, например, на банковскую карту или через почту. Как сообщает ИА «Башинформ», сейчас в республике насчитывается 189,5 тысячи «детей войны», среди которых около 13 тысяч не пользуются льготами и другими мерами соцподдержки.