В Башкирии чиновники закрыли бойцовскую секцию из-за бороды её директора

Директор бойцовского клуба «Яугир» из Белорецка заявил, что местная администрация закрыла секцию из-за того, что он носит бороду. Так без занятий остались 60 воспитанников Нургалина и другие ребята. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.