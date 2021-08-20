В Башкирии чиновники закрыли бойцовскую секцию из-за бороды её директора

В Башкирии чиновники закрыли бойцовскую секцию из-за бороды её директора
В Башкирии чиновники закрыли бойцовскую секцию из-за бороды её директора
Вчера, 10:46ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mash Batash
Вопрос бороды Абдулкадира Нургалина обсуждали на собрании администрации.

Директор бойцовского клуба «Яугир» из Белорецка заявил, что местная администрация закрыла секцию из-за того, что он носит бороду. Так без занятий остались 60 воспитанников Нургалина и другие ребята. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По словам Абдулкадира Нургалина, председатель Совета народных депутатов Диля Хамзина, которая и сдавала зал в аренду секции, предложила во избежание проблем сбрить бороду. Это произошло на собрании администрации.

Нургалин отказался сбривать бороду, а чиновники закрыли клубMkset дозвонился по служебному номеру депутата Дили Хамзиной, но на месте чиновницы не оказалось.

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