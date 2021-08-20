В Башкирии чиновники закрыли бойцовскую секцию из-за бороды её директора

Директор бойцовского клуба «Яугир» из Белорецка заявил, что местная администрация закрыла секцию из-за того, что он носит бороду. Так без занятий остались 60 воспитанников Нургалина и другие ребята. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
По словам Абдулкадира Нургалина, председатель Совета народных депутатов Диля Хамзина, которая и сдавала зал в аренду секции, предложила во избежание проблем сбрить бороду. Это произошло на собрании администрации.
Нургалин отказался сбривать бороду, а чиновники закрыли клубMkset дозвонился по служебному номеру депутата Дили Хамзиной, но на месте чиновницы не оказалось.