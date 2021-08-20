Тюменец отсудил миллион рублей ущерба за сгоревшую из-за лесного пожара дачу

Как сообщает infox.ru, сгоревшая дача находилась во владении СНТ «Солнышко», на территории Винзилинского муниципального образования Тюменского района. Инцидент произошел 17 мая, когда данный участок охватили лесные пожары.
19 августа руководство региона приняло постановление, согласно которому собственник пострадавшей от огня дачи может получить положенные ему выплаты. Однако, у владельца дачи не было документов, которые подтверждали бы факт владения данной постройкой.
Суд выяснил, что по закону 70-летнему жителю Тюмени принадлежит земельный участок, на котором он самостоятельно вел строительство жилого дома. Дачное домостроение было капитальным, с внутренней отделкой и мебелью, были созданы все условия для жизни. Тюменец и его семья ежегодно, каждой весной приезжали на дачу и проживали в этом доме до поздней осени.
Прокуратурой был предъявлен в Тюменский районный суд иск о признании факта владения и пользования на праве собственности жилым домом и права на ЕДВ, удовлетворенное судом полностью.