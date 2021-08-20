Тюменец отсудил миллион рублей ущерба за сгоревшую из-за лесного пожара дачу

Суд выяснил, что по закону 70-летнему жителю Тюмени принадлежит земельный участок, на котором он самостоятельно вел строительство жилого дома. Дачное домостроение было капитальным, с внутренней отделкой и мебелью, были созданы все условия для жизни. Тюменец и его семья ежегодно, каждой весной приезжали на дачу и проживали в этом доме до поздней осени.