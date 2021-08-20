Рейтинг был сформирован следующим образом. Сначала мы сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям. Мы исключили из рейтинга компании с участием государственных структур и федеральные холдинги. Также мы не учитывали предприятия с иногородними собственниками за исключением предпринимателей, которые активно ведут свой бизнес на территории Башкирии. Кроме того, мы не учитывали те компании, чье владение осуществляется через офшоры, поскольку «Спарк» не позволяет наверняка проверить данные об этих собственниках. Личное имущество, недвижимость и другие активы, которые объективно отследить силами редакции невозможно, при составлении рейтинга не учитывались.