Mkset составил рейтинг самых богатых предпринимателей в Республике Башкортостан за 2020 год.
В этой работе редакция опиралась на данные системы «Спарк Интерфакс» — активы, прибыль и выручка крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные.
Рейтинг был сформирован следующим образом. Сначала мы сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям. Мы исключили из рейтинга компании с участием государственных структур и федеральные холдинги. Также мы не учитывали предприятия с иногородними собственниками за исключением предпринимателей, которые активно ведут свой бизнес на территории Башкирии. Кроме того, мы не учитывали те компании, чье владение осуществляется через офшоры, поскольку «Спарк» не позволяет наверняка проверить данные об этих собственниках. Личное имущество, недвижимость и другие активы, которые объективно отследить силами редакции невозможно, при составлении рейтинга не учитывались.
После выборки компаний были определены собственники в каждой организации, их доли в бизнесе. После мы подсчитали, сколько на эти доли приходится фактических денег, исходя из финансовых показателей компаний по результатам 2020 года. Также в объем владения предпринимателей были включены компании, которые принадлежат им, но не вошли в выборку, и посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Исходя из трех заявленных экономических показателей, список ранжировали. Среднее арифметическое значение мест, которые заняли предприниматели, стало основой для итогового рейтинга самых богатых бизнесменов региона.
Отметим, что в рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми стоят реальные бенефициары.