Путешественник из Уфы Олег Чегодаев высказался о походах к «Перевалу Дятлова»

По словам мужчины организаторы подобных походов «наживаются на крови», а на Урале есть более красивые места.

На пресс-конференции, посвященной окончанию похода длинной в 109 дней, путешественник Олег Чегодаев высказал свою позицию о походах к перевалу Дятлова, месту, где 1959 году погибла группа из 9 туристов. Как отметил мужчина, он специально составил маршрут, чтобы посетить место трагедии и составить свое личное мнение о том, почему турпоходы туда настолько популярны. Так, Олег Чегодаев считает, что эта самая обычная местность и на Урале есть виды намного красивее, а организаторы подобных походов просто «наживаются на крови», сама трагедия стала очередным способом заработать деньги. Напомним, Олег Чегодаев — уфимский путешественник, который прошел весь Урал, а именно 3183 километра, за 109 дней. Известно, что путь начался 1 мая из Оренбургской области и закончился 17 августа на вершине горы Константинов камень.

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