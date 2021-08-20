Ошибка в квитанции ЖКХ: что делать, куда обращаться?

В республике Башкортостан самым распространённым вариантом управления многоквартирным домом (МКД) является передача всех обязанностей управляющей компании (УК), реже — товариществу собственников жилья (ТСЖ). Они занимаются обслуживанием дома и выступают посредниками между собственниками и ресурсоснабжающими организациями, а жители исправно оплачивают счета за их услуги и потребленные ресурсы.
Случается, что, получив очередную квитанцию, жильцы находят в ней сумму, значительно отличающуюся от привычной и начинают незамедлительно искать виновных в возникшей ошибке. Не стоит спешить с обвинениями в адрес управленца и делать скоропалительных выводов. Мы постараемся рассмотреть все возможные причины возникновения необоснованно завышенных сумм в квитанции ЖКХ и разобрать пути их решения.
Ошибка в квитанции ЖКХ — довольно частое явление в нашей жизни и причин для ее появления предостаточно, ведь перечень услуг, предоставляемых управляющей компанией всем жильцам МКД, довольно обширный и включает в себя следующие пункты:
Неудивительно, что порой появляются ошибки как со стороны жильцов, так и по вине управляющей компании или иных снабжающих организаций.
Начисление платы за предоставленные коммунальные услуги происходит с учетом площади жилого помещения собственника, а также зависит от того, сколько человек прописано в квартире и имеют ли они льготы. За каждую услугу определён тариф, установленный правительством страны, однако в него могут быть внесены корректировки на республиканском уровне. Разберем самые распространенные причины, из-за которых может появиться ошибка в начислениях:
1. Сбой программы, которая производит расчеты сумм за предоставленные услуги жильцам.
2. Человеческий фактор тоже не стоит исключать — ошибка может возникнуть по вине оператора, принимающего показания — опечатка или банальная невнимательность могут стать причиной некорректного начисления платы. Не стоит исключать возможности ошибки со стороны жильца: оплошность при снятии показаний может привести к неверным расчетам.
3. Преднамеренное завышение платы за коммунальные услуги недобросовестными работниками ЖКХ — обычно делается это путем включения в квитанцию не оказанной услуги.
4. Управляющая компания может начать распределять задолженности жильцов на тех, кто исправно оплачивает счета.
При получении очередной квитанции, рекомендуем всегда обращать внимание на следующие моменты:
1. Корректно ли указана площадь вашего жилья;
2. Соответствует ли количество проживающих людей указанному в платежке;
3. Включили ли в квитанцию услуги, которые не были предоставлены (например, отопление в летний сезон);
4. Появились ли новые пункты в платежном документе.
В случае обнаружения ошибки в расчетах, для начала стоит убедиться, что она не была допущена вами при передаче показаний. Если все предоставленные с вашей стороны данные верны, самостоятельно все пересчитайте по действующим тарифам, указанным в платежном документе. Кстати, обязательно его сохраните, ведь в случае серьёзных разбирательств, квитанция вам пригодится. Обнаружив графу, в которой был произведен неверный расчет, обратитесь к поставщику услуги, это может быть УК или другая снабжающая организация. Как найти управляющую компанию вашего дома, можно узнать в нашей статье.
Неправильная квитанция ЖКХ — повод обратиться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, если такой способ управления выбран жильцами вашего многоквартирного дома. УК обычно заинтересованы в быстром решении возникшей проблемы без судов и скандалов и делают перерасчет по требованию плательщика, т. к. наиболее распространенной причиной повышенного начисления за услуги является незаконное «раскидывание» долгов неплательщиков на добросовестных жильцов. Если ошибка расчетов случилась по вине собственника — были неправильно переданы показания приборов учета, то будет произведен перерасчёт по верным данным. Если неправомерные начисления производились регулярно, то желательно обратиться с коллективной жалобой, написав ее на имя директора управляющей компании. На ответ обратившемуся дается от 10 до 30 дней.
Куда жаловаться, если в квитанции ЖКХ ошибки, а руководство УК не идет навстречу жильцам: не делает перерасчетов или отказывается в установленный срок отвечать на письменные обращения жильцов? В таком случае можно смело обращаться в контрольно-надзорные органы — Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору и Роспотребнадзор, а при серьезных и систематических нарушениях — в прокуратуру или суд.
Для начала обратитесь в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору, написав жалобу на бездействие вашей УК. Обращение регистрируется в течение 3-х дней, в нем указывается ФИО заявителя, почтовый адрес, наименование организации либо ответственного лица Госкомитета, подробно излагается суть жалобы, ставится дата и подпись, а также прилагаются документы или материалы, подтверждающие слова заявителя. Если бездействие УК подтвердится в результате проверки, то согласно статье. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей), ей грозит штраф, в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
Если обращения в Госкомитет и Роспотребнадзор не принесли желаемого результата, стоит обратиться в прокуратуру. Вашим соседям также приходят неправильные квитанции ЖКХ? Подавайте коллективное заявление, приложив копии квитанций. Рассматривается заявление 15 суток, в случае бездействия прокуратуры обращайтесь в суд.
Начинать судебное разбирательство стоит, если необоснованно завышенные начисления в квитанции за услуги ЖКХ происходили неоднократно и имеются неоспоримые доказательства вины УК. Желательно предварительно обратиться к юристу для корректного подсчета ущерба. При сумме ущерба не более 50 тысяч рублей, после оплаты госпошлины, подается исковое заявление в мировой суд. Помните, что не удастся добиться успеха, если с момента оплаты квитанций с завышенными суммами прошло более 3-х лет. Если суд примет сторону жильцов, то УК грозит штраф в 50% от излишне начисленной суммы.
Чтобы в дальнейшем избежать некорректных начислений, советуем следовать следующим рекомендациям:
Случается, что УК завышает тарифы на обслуживание, несвоевременно реагирует на обращения жильцов, предоставляет некачественные услуги либо вовсе их не оказывает. Гражданами, собственниками дома, возможно ли смена такого управленца, если он систематически нарушает условия договора, заключенного с жильцами многоквартирного дома? Да, собственники могут принять решение на общем собрании о смене такой недобросовестной УК. Подробнее о том, как это сделать, читайте в нашем материале.