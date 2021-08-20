Ошибка в квитанции ЖКХ: что делать, куда обращаться?

В случае обнаружения ошибки в расчетах, для начала стоит убедиться, что она не была допущена вами при передаче показаний. Если все предоставленные с вашей стороны данные верны, самостоятельно все пересчитайте по действующим тарифам, указанным в платежном документе. Кстати, обязательно его сохраните, ведь в случае серьёзных разбирательств, квитанция вам пригодится. Обнаружив графу, в которой был произведен неверный расчет, обратитесь к поставщику услуги, это может быть УК или другая снабжающая организация. Как найти управляющую компанию вашего дома, можно узнать в нашей статье.