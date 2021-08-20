Олег Чегодаев рассекретил сумму, в которую обошлось путешествие по Уралу в 109 дней

На пресс-конференции, посвященной окончанию своего путешествия, Олег Чегодаев поделился деталями пути длинной более чем в три тысячи километров.
Так, по словам Олега, всего было изношено шесть пар кроссовок, как отметил сам путешественник, могло быть и больше, однако в дороге удавалось зашить несколько пар, а другие - отправить жене в город.
Как мы уже ранее сообщали, всего было 18 забросок с продуктами питания и снаряжением. По словам путешественника, в этих забросках ему было отправлено 100 килограммов еды. Так, всего на составление маршрута пути, на логистику и поиск спонсоров ушло шесть месяцев. Что касается финансов, то известно, что путешественник вложил около полумиллиона рублей из собственных средств, а также получал поддержку от спонсоров. Как отметил путешественник, добиваться собственных целей на средства грантов, соответственно, и на средства налогоплательщиков для него не совсем справедливо.