Михаил Дегтярев договорился о послаблениях для хабаровских рыбаков

Михаил Дегтярев договорился о послаблениях для хабаровских рыбаков
Михаил Дегтярев договорился о послаблениях для хабаровских рыбаков
Вчера, 15:50ОбществоФото: фрагмент видео
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев добился послаблений для рыбаков во время осенней путины. В этом году им разрешили использовать для лова рыбы плавные сети, а размер заездок в Амурском лимане сильно сократили.

В нынешний сезон осенняя путина на Амуре и в Амурском лимане начнется на пять дней раньше, сообщает transsibinfo.com.

По словам Дегтярева, рыбопромышленники многократно просили вернуть им возможность ловить рыбу с помощью плавных сетей. После обсуждения этого вопроса с Росрыболовством рыбакам разрешили использовать сети до момента, когда они не перейдут на новые орудия лова, рассказал глава региона.

Также Михаил Дегтярев отреагировал на жалобы касательно заездок в Амурском лимане. По мнению местных жителей, из-за таких сооружений в Амуре сократилась популяция промысловой рыбы. В итоге хабаровское правительство решило уменьшить размер заездок. По словам врио губернатора, теперь длина их крыла не может быть больше 1500 метров, а глаголь будет только одна, чтобы больше рыбы проходило вверх по течению реки и все желающие могли поймать ее и заработать на этом.

Также глава региона заявил, что отстоял интересы коренных народов Севера и местных рыбаков-любителей. На этот раз никто не будет ограничивать их вылов рыбы. Кроме того, Дегтярев сообщил, что в конце августа в Хабаровске впервые пройдет Дальневосточный рыбный форум, на который будут приглашены и представители коренных народов, и ученые, и рыбопромышленники.

Отмечается, что врио губернатора отстаивал интересы всех рыбаков региона для сохранения летних лососей в Хабаровском крае. Власти учли мнение ученых, которые много лет говорили об уменьшении популяции рыбы в Амуре после масштабных паводков 2013 года. В связи с этим последние два года летняя путина в Амуре не проводилась, что дало возможность реке восстановиться и сохранило промысловую рыбу.

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