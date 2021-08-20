«Лучшие уезжают в большие города»: вузам Уфы не хватило студентов на бюджет

Пока власти региона озвучивают название нового вуза, которым после объединения станут БашГУ и УГАТУ, рассказывают о строительстве межвузовского кампуса международного уровня, канатных дорогах и других туристических фишках, в социальных сетях появляется информация, которая приводит в ступор. Раньше такое было просто невозможно представить — недобор студентов на бюджетные места, на которые обычно бывает высокий конкурс.
Даже если и не высокий, конкурс на бюджет всегда был во всех вузах, даже в тех, которые не входят в число самых престижных. Сообщение перед началом учебного года о том, что вузу не хватает студентов на бюджетные места, буквально шокирует. Но есть ли в этом что-то удивительное, или все закономерно?
Информация о недоборе студентов в БашГУ появилась в социальных сетях в виде скриншота переписки из мессенджера. Неназванный автор обращения прилагает к сообщению телефонный номер некого Файзуллы Габдульяновича (найти сотрудника БашГУ с таким именем и отчеством редакции не удалось — прим.ред.), к которому и нужно обращаться тем, кто хотел бы стать первокурсником инженерного факультета БашГУ. Во избежание путаницы приведем текст сообщения полностью с сохранением его пунктуации и орфографии.
«Добрый день всем! Помогите набрать студентов на первый курс инженерного факультета БГУ. У нас объявлен доп набор. Возможно у вас есть выпускники не поступившие в этом или в предыдущих годах. Направьте к нам, А то квота выданная на бюджет в нефтяной перекрыл. Все нефтяниками не могут быть, даже если там учиться престижно. Инженеры тоже нужны».
Редакция Mkset позвонила по указанному в скриншоте номеру. На звонок ответил мужчина, очевидно порядком задерганный звонками. Корреспондент успел лишь поздороваться, в ответ собеседник, будто ясновидящий, дал ответы, предвосхищая наши вопросы.
— Здравствуйте. Никакого отношения к БашГУ я не имею. Кто и зачем распространил мой номер — не знаю. Извините, — ответил мужчина на все вопросы, которые даже не успел озвучить корреспондент.
Но скриншот переписки с номером мужчины, который не имеет отношения к вузу, не единственное подобное объявление. Обращение с полностью идентичным текстом гуляет по социальным сетям, но там указаны сразу три разных номера. При звонке на указанный мобильный номер, робот на том конце провода сообщил, что номер «неправильно набран», хотя он был трижды перепроверен, но чуда не случилось, он так и остался «неправильным». В запасе оставались два стационарных номера телефона, при звонке на которые после установки соединения и нескольких длинных гудков трубка поднималась, но тут же бросалась.
Казалось бы, вывод напрашивается сам собой — данное объявление может быть вбросом. Но информацию о доборе бюджетников подтвердили в приемной комиссии БашГУ, также уточнив, что дополнительный набор на очную форму (бюджет) ведется не только на инженерный факультет. Выяснилось, что в вузе все гуманитарные факультеты укомплектованы, а вот на биологическом, географическом, физико-техническом, инженерном, химическом факультетах есть недобор, есть он и в институте истории и государственного управления. Также наблюдается недобор и в филиалах — в Бирске, в Сибае и в Стерлитамаке. В разговоре сотрудник приемной комиссии вуза заверила, что вся свежая и официальная информация о дополнительном наборе открыта и есть на сайте вуза.
В приемной комиссии БашГУ объяснили и причины сложившейся ситуации. Сразу уточнив, что это явление есть и в других вузах, в том числе и в топовых.
По словам начальника отдела организации приема и профориентации БашГУ Зульфии Сагитдиновой, у сложившейся ситуации есть несколько причин. Одна из них — новый порядок, а именно одноволновое зачисление абитуриентов. Раньше первый приказ зачислял 80% бюджетников (высокобалльники), затем шли оставшиеся 20% (средний и низкий балл).
— В этом году все абитуриенты должны были дать согласие на зачисление до 18:00 11 августа, но у многих были ситуации, когда, например, кто-то подает заявление через госуслуги, также мы обязаны принимать согласия и по Почте России, — объяснила Сагитдинова.
— Конкурсная ситуация очень серьезно изменилась утром 12 августа. Так как сейчас не требуется оригинал школьного аттестата, многие абитуриенты подавали документы сразу в несколько вузов, для того, чтобы обезопасить себя. Технически мы никак не могли проверить, подавал ли наш абитуриент заявление в другой вуз. Тем самым они заняли чье-то место. Сейчас начался отзыв заявлений в связи с двойным зачислением, отсюда и дополнительные места, — добавила представитель БашГУ.
Дополнительный прием также связали и с тем, что в этом году многие школьники «завалили» ЕГЭ по математике, физике и химии, получив низкие баллы. Многие абитуриенты не стали пытаться поступить в вуз, даже имея необходимый минимум по предмету.
По мнению начальника отдела организации приема и профориентации БашГУ, полностью анализировать ситуацию стоит после завершения приемной кампании, в октябре.
Заметим и то, что дополнительный набор действительно ведется и в других вузах, к примеру, в УГНТУ и в УГАТУ, информация об этом размещена на сайте вузов в открытом доступе.
Прокомментировала ситуацию с дополнительными местами и сотрудница одного из уфимских вузов, пожелавшая остаться неизвестной.
— Увеличили количество бюджетных мест. В нефтяном тоже. Каждый год химию сдаёт все меньше учеников. Лучшие уезжают в другие большие города. Технические направления не модны сейчас, может быть. Вокруг все дизайнеры, психологи и блогеры, — коротко, но остро заявила женщина.
В Башкирии очевидно ведется борьба за то, чтобы лучшие выпускники школ, а в особенности стобалльники и мультистобалльники, оставались учиться в вузах республики. В июле этого года Радий Хабиров поручил министерству науки и образования Башкирии придумать какой-то механизм поощрения. В итоге было принято решение о единовременной выплате размером 150 тысяч рублей тем, кто решит учиться в вузах республики, которые входят в Евразийский научно-образовательный центр.
Накануне министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин сообщил о том, что в 2021 году в республике 104 выпускника сдали экзамены на 100 баллов. Тогда как всего лишь 36 стобалльников из 104 решили учиться в Башкирии и подали заявления на поступление в вузы региона. Было ли это подстраховкой на случай неудачи в вузах других субъектов России или же сознательным решением, пока неизвестно.