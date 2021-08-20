«Лучшие уезжают в большие города»: вузам Уфы не хватило студентов на бюджет

Ничего удивительного

Казалось бы, вывод напрашивается сам собой — данное объявление может быть вбросом. Но информацию о доборе бюджетников подтвердили в приемной комиссии БашГУ, также уточнив, что дополнительный набор на очную форму (бюджет) ведется не только на инженерный факультет. Выяснилось, что в вузе все гуманитарные факультеты укомплектованы, а вот на биологическом, географическом, физико-техническом, инженерном, химическом факультетах есть недобор, есть он и в институте истории и государственного управления. Также наблюдается недобор и в филиалах — в Бирске, в Сибае и в Стерлитамаке. В разговоре сотрудник приемной комиссии вуза заверила, что вся свежая и официальная информация о дополнительном наборе открыта и есть на сайте вуза.