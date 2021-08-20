Годовой доход десяти самых богатых бизнесменов Башкирии равен половине бюджета Уфы

Как выяснилось из рейтинга самых богатых предпринимателей Башкирии, составленного Mkset, годовой доход десятки самых богатых предпринимателей Башкирии (12,4 млрд руб.) составляет примерно половину доходов бюджета Уфы на 2021 год (28,7 млрд руб.).
Общая картина первой десятки рейтинга всего за два года существенно изменилась, в нынешнем рейтинге, составленном Mkset, остались лишь трое предпринимателей из топ-10 рейтинга 2019 года. Миллиардер из Азербайджана Рахман Халилов уступил лидирующие позиции Игорю Мнушкину и Радику Султанову, а больше половины списка вылетело за пределы десятки самых богатых олигархов.
В топ-5 по-прежнему удерживает лидирующие позиции соучредитель ГК «Нерал» Эрнст Исаев, пусть и на пару строчек ниже, чем по итогам 2018 года. Бывшему министру сельского хозяйства Башкирии, заслуженному экономисту РБ приписывают статус человека из команды экс-главы РБ Рустэма Хамитова, при котором предприниматель и занимал столь высокий пост.
Примечательно также, что сумма активов, которыми владеют предприниматели первой десятки (60,1 млрд руб.), немногим меньше суммы активов, которыми владеет остальные 90 самых богатых людей региона (65,9 млрд руб.).