Годовой доход десяти самых богатых бизнесменов Башкирии равен половине бюджета Уфы

Общая картина первой десятки рейтинга всего за два года существенно изменилась, в нынешнем рейтинге, составленном Mkset, остались лишь трое предпринимателей из топ-10 рейтинга 2019 года. Миллиардер из Азербайджана Рахман Халилов уступил лидирующие позиции Игорю Мнушкину и Радику Султанову, а больше половины списка вылетело за пределы десятки самых богатых олигархов.