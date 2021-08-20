«Единая Россия»: 1 сентября все дети отправятся в школу в очном формате

«Единая Россия» выступила против дискриминации учителей и учеников по признаку вакцинирования от коронавируса. Партийцы настаивают на том, что в День знаний, 1 сентября, все учащиеся должны прийти в учебное заведение на занятия.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова на встрече с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым обсудили ряд вопросов, ставших актуальными накануне нового учебного года. В частности, разговор шел об организации образовательного процесса с учетом требований санитарных норм безопасности, пишет «Наш город». По итогам обсуждений омбудсмен отметила, что пока у правительства нет планов переводить обучение в онлайн-формат. «Наша позиция следующая: 1 сентября все дети должны прийти в школы. Учреждения уже готовы к учебному процессу с учетом всех требований относительно санитарной безопасности. Занятия будут проводиться очно», — заявила Кузнецова. При этом она отметила, что пандемия все еще продолжается. Поэтому на повестке дня по-прежнему актуальными остаются вопросы вакцинации. Но, как утверждают специалисты, говорить о принуждении никак нельзя. Омбудсмен заявила, что категорически запрещено дискриминировать учителей и учеников, не сделавших прививку. Глава Минпросвещения Кравцов подтвердил отсутствие планов о введении удаленки и подчеркнул, что с каждым регионом проработаны меры с целью сдержать распространение вируса и сделать процесс обучения максимально безопасным. Сайт ER.ru уже сообщал, что правящая партия содействовала тому, чтобы студенты получили право самостоятельно решать вопрос, связанный с вакцинацией. Наличие или отсутствие прививки не должно отражаться на учебном процессе и возможности проживать в общежитии, заявили члены партии. Ректоры крупных вузов страны поддержали позицию ЕР. «В Башкортостане школы готовы к началу учебного года. В настоящее время завершается общественная проверка с участием работников образования, администрации муниципалитетов, депутатов, родительской общественности. Итоги в целом показывают, что безопасные условия обучения детей созданы. Конечно, тревога по поводу коронавируса остается, но мы знаем, что Рособрнадзор по этому поводу все меры предпринял. Для школьников нет необходимости перехода на дистанционное обучение. В школах установлены рециркуляторы воздуха, даны указания не проводить массовые мероприятия в тесных помещениях, соблюдены должные условия при организации питания. Опыт прошедшего года показал, что в период дистанционного обучения произошло снижения уровня знаний. Это было видно во время экзаменов, поэтому нам необходимо возвращаться в привычный формат учебного процесса», — прокомментировал региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в Башкортостане Раиль Асадуллин.

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