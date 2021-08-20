Большая часть самых богатых людей Башкирии работает в нефтегазовой сфере

Лидером рейтинга Mkset среди самых богатых людей региона по совокупности показателей стали двое предпринимателей — гендиректор НИПИ НГ «Петон» Игорь Мнушкин и владелец крупнейшего отечественного производителя листового стекла в России Радик Султанов.
Если доли владения Радика Султанова обеспечивают ему безоговорочное лидерство по активам (20,5 млрд руб.) и прибыли (4,3 млрд руб.), то по выручке с огромным отрывом лидирует Игорь Мнушкин (118,3 млрд руб.).
Компания «Петон», гендиректором которой является Игорь Мнушкин, была создана еще в начале 90-х, но стала набирать обороты лишь спустя два десятилетия после образования. СМИ отмечают, что изменения были связаны с назначением на одну из ключевых должностей в компании мужа своей дочери Олеси Эдуарда Гасанова, который замыкает дюжину самых богатых предпринимателей Башкирии в нашем рейтинге. Вместе семья Мнушкиных-Гасановых владеет большей частью холдинга и дочерних компаний «Петона». Второй половиной, чуть меньшей, владеет близкий друг Эдуарда Гасанова Олег Поляков и его брат Дмитрий Поляков.
«Салаватстекло» Радика Султанова — крупнейший производитель листового стекла в России. В целом по стране 10 заводов производят 8 тыс. тонн стекла в сутки, мощность предприятия «Салаватстекло» позволяют выпускать 1100 тонн. В группу Радика Султанова входит также «Саратовстройстекло» мощностью 700 т в сутки.