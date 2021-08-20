Большая часть самых богатых людей Башкирии работает в нефтегазовой сфере

Компания «Петон», гендиректором которой является Игорь Мнушкин, была создана еще в начале 90-х, но стала набирать обороты лишь спустя два десятилетия после образования. СМИ отмечают, что изменения были связаны с назначением на одну из ключевых должностей в компании мужа своей дочери Олеси Эдуарда Гасанова, который замыкает дюжину самых богатых предпринимателей Башкирии в нашем рейтинге. Вместе семья Мнушкиных-Гасановых владеет большей частью холдинга и дочерних компаний «Петона». Второй половиной, чуть меньшей, владеет близкий друг Эдуарда Гасанова Олег Поляков и его брат Дмитрий Поляков.