Защитник «Салавата Юлаева» подарит кроссовки тем, кто пожертвует деньги на хоспис
Григорий Панин сообщил об этом в своем Instagram.
Речь идет о кроссовках из ограниченной коллекции, на которой будут автографы всех игроков башкирской хоккейной команды. Их нового владельца хоккеисты выберут в случайном порядке из числа тех, кто пожертвует на строительство первого в Уфе хосписа.
Сами «юлаевцы» тоже обещали внести свой личный вклад в возведение объекта.
Примечательно, что среди условий конкурса — перевод от 200 рублей на счет БФ «Иман-Башкортостан». Важен также комментарий под фото «перевёл»/«перевела». Победителя слуйчаным образом планируют выбрать 30 августа.
Ранее глава минздрава Башкирии Максим Забелин прокомментировал информацию о принудительном сборе средств на строительство хосписа.
Напомним, с инициативой собрать средства на строительство первого в Башкирии хосписа примерно полмесяца назад обратился со своей страницы в Фейсбуке врио главы РБ Радий Хабиров. После этого уже несколько раз в соцсетях и СМИ публиковались анонимные обращения о том, что медработников понуждают перечислять свой однодневный заработок в благотворительный фонд «Иман», занимающийся данным проектом.
Также напомним, что Медиакорсеть писала о том, что на строительства хосписа жители Башкирии начали перечислять от 3 тысяч до 1,5 млн рублей.