Защитник «Салавата Юлаева» подарит кроссовки тем, кто пожертвует деньги на хоспис

Речь идет о кроссовках из ограниченной коллекции, на которой будут автографы всех игроков башкирской хоккейной команды. Их нового владельца хоккеисты выберут в случайном порядке из числа тех, кто пожертвует на строительство первого в Уфе хосписа.

Сами «юлаевцы» тоже обещали внести свой личный вклад в возведение объекта.

Примечательно, что среди условий конкурса — перевод от 200 рублей на счет БФ «Иман-Башкортостан». Важен также комментарий под фото «перевёл»/«перевела». Победителя слуйчаным образом планируют выбрать 30 августа.

Ранее глава минздрава Башкирии Максим Забелин прокомментировал информацию о принудительном сборе средств на строительство хосписа.

Напомним, с инициативой собрать средства на строительство первого в Башкирии хосписа примерно полмесяца назад обратился со своей страницы в Фейсбуке врио главы РБ Радий Хабиров. После этого уже несколько раз в соцсетях и СМИ публиковались анонимные обращения о том, что медработников понуждают перечислять свой однодневный заработок в благотворительный фонд «Иман», занимающийся данным проектом.