Власть, силовики и БДСМ: Что общего и много ли жителей Башкирии «в тусовке»

Последнее время в мире, в стране и, соответственно, на нашей малой родине в Башкирии много насилия, может быть, даже слишком: в новостях, с экранов ТВ и мониторов компьютеров кровь льется рекой. Во властных кабинетах тоже, кстати, все чаще проблемы предпочитают решать силовым путем и кулаком наводить порядок.

Между тем, есть отдельная субкультура, которая как раз и исповедует различные виды насилия (физического, психологического) с целью получения удовольствия. Ну, про БДСМ все слышали. Но, возможно, боялись что-то спросить про это дело.

Мы решили разобраться в этой теме и заодно выяснили, а есть ли такие люди в Уфе, скажем, среди высокопоставленных персон. У всех ведь до сих пор на слуху взбудоражившие новости о том, что при обыске у одного бывшего заместителя прокурора Башкирии нашли разные интересные игрушки, а в кулуарах много чего про это рассказывали, что называется, офф-рекорд (не для печати, прим.).

Также мы выяснили, имеет ли чрезмерная жестокость силовиков при разгоне протестующих на недавних митингах что-то общее с «садой-мазой». Наш собеседник – один из организаторов российского БДСМ-движения. Он уфимец, но имени своего по некоторым понятным причинам не называет, хотя этого человека в белой шляпе в соцсетях знают многие.

- БДСМ - это извращение или это какая-то субкультура?

- БДСМ – это субкультура, участниками которой являются девианты (девиация – отклонение от нормы, прим.). Еще вернее будет сказать, что наши участники – это люди, которые «расширили» свои привычные рамки восприятия.

- Расширение рамок обычно связывают с чем-то наркотическим. Это тоже зависимость?

- В определенном смысле да. Ощущения, которые несут мощные приятные эмоции вырабатывают зависимость, но не такую как от наркотиков или спиртного, конечно же, это нечто другое. Представьте, что ваше тело само вырабатывает мощный наркотик, который можно получить только с партнером в необычных действиях (причинение или получение боли, унижения). У нас есть даже свой термин «пройти точку невозврата», который обозначает что человек, испытавший сверх-эмоции уже никогда не будет прежним.

- А это вообще нормально или не совсем?

- Трудно что-то считать нормой в нашем многогранном мире. Я в этом плане смыслю проще: если двум партнерам нравится, ну и пусть балуются на радость.

- БДСМ – это когда бьют плетьми, истязают, переодевшись в черную кожу. Или это лишь часть субкультуры и общее представление людей?

- Вот там, где плети и прочие «болевые и ударные девайсы» – это все относится к одному из направлений в БДСМ – «СадаМаза» (СМ). Из самого названия становится понятно, что в этом типе отношений, люди доставляют друг другу физическую боль. Есть и другие направления, их несколько, в том числе, совершенно «не болевых» с физической точки зрения. Например, лично для меня представляют больший интерес, они вообще не включают в себя причинение боли.

- Как так получается, что человеку становится необходимым причинение или получение боли и унижений? Люди рождаются такими или становятся из-за чего-то?

- Это не простой вопрос. Чаще это отголоски детского воспитания, неврозов, неправильного психологического и сексуально развития, даже тяжелый уход одного из родителей из семьи или изнасилование.

Желание причинения или получения боли – это эмоциональный сигнал организма, который каждый индивид трактует себе по-своему. Каждый из нас в той или иной мере хотел причинить или испытать боль, но в нас есть защитные системы сохранения жизни, которые у некоторых в меру развития или шоковой ситуации неверно срабатывают. Получив такие ощущения, организм понимает, что он приходит в состояние покоя или глубокого эмоционально удовлетворения, это возвращает человека в острые эмоции.

- Люди, идущие работать в силовые структуры – это скрытые доминанты и садисты? Те, кто дубинками разгоняет демонстрации, выпускают скрытую агрессию, проявляя БДСМ- наклонности?

- Приведу пример. Девочка из моего класса, что была замкнутой, сегодня отличный практикующий психолог. А самый отъявленный «бандит школы», сегодня работает следователем. Конечно, люди закрывают свои «пробелы», они часто говорят «мне повезло, я работаю на любимой работе». Конечно, есть и «планктон», которому выбрали профессию родители, или те, кто не способен сказать «нет, это не мое».

Если у человека психологическая травма, и он вымещает свою злобу дубинкой на несогласном с ним человеке по той или иной причине или в тех или иных условиях, то это уже не БДСМ, а большой вопрос к профпригодности такого сотрудника.

Я же скажу иначе: если человек нашел себе в этой теме партнера, с которым может «вымещать все свои пробелы», то в жизни он божий одуванчик. К нам приходят разные люди за глубокой разрядкой, и мне кажется в этом большой плюс для всех. Во-первых, вы находите того, кто примет ваши девиации, а во-вторых, вы приводите себя в гармоничное состояние.

- Есть ли статистика или личные наблюдения: какой процент людей в той или иной степени нуждается в доминировании или подчинении? Это какой-то постоянный процент?

- Да, такая статистика есть, не могу точно сказать, чья она, но по моим наблюдениям правда в этом есть. Итак, по нашей статистике всего 2 из 100 человек склоны к причинению или получению боли. Остальные – счастливые люди, позанимались любовью на бочке и спать (смеется).

- БДСМ и уголовный кодекс: нет ли противоречий?

- Для того, чтобы никто никого не травмировал в БДСМ есть основа, главный принцип, который называется БДР – безопасность, добровольность, разумность. То есть, если вы вступаете в тематические отношения, то эти ваши отношения и действия должны быть в рамках этих понятий. Никто никого не тащит в лес силой. Более того, между партнерами заключается договор, как помните, в недавнем нашумевшем фильме «50 оттенков серого». В этом договоре досконально прописано все, что можно делать, а чего делать нельзя ни при каких обстоятельствах, что является непререкаемым табу.

- Уфимское БДСМ-сообщество насколько многочисленно и насколько оно закрыто или, наоборот, открыто? И как люди к вам попадают?

- В уфимском сообществе сегодня порядка ста постоянных участников. Это те, кто с нами не первый год, кто-то десятилетиями, а кто-то сыграл свадьбу со своим партнером и живет счастливо.

Сообщество полностью закрыто, все общение между участниками только в закрытых группах во ВКонтакте или в WhatsApp, где абсолютно простые разговоры о жизни, еде, интересах – это закрытые площадки только для знакомства. Далее люди уходят «в лички» и уже там обсуждают более приватные темы, знакомятся ближе, договариваются, встречаются, «практикуют». Никакой рекламы и популяризации нет. Только личное знакомство и «внутренний сарафан».

Периодически проводим общие встречи, но на них больше новички, которые не столь озабоченны своей конфиденциальностью. Опять же, цель встречи – лишь знакомство.

- Насколько эта субкультура элитна: это изысканные развлечения для богатых или простой рабочий класс тоже любит попрактиковать силовые удовольствия?

- Потемачить (попрактиковать, от слова «тема», так представители субкультуры называют ее между собой, прим.) любят все вне зависимости от возраста, статуса, вероисповедания. Речь о том, что хочет твое тело, и чего хочешь ты. Поэтому к нам приходят абсолютно разные люди. Тут надо отметить лишь то, что людям из одного социально статуса проще найти «общий язык» общения, это вообще всех сфер жизни касается.

- Есть ли в уфимском БДСМ-сообществе представители бомонда – политического, делового, есть ли люди из правоохранительных структур?

- Есть. Много. Для меня, как организатора, цена вашего вопроса очень высока, поэтому дальше без комментариев, извините.

- Элементы БДСМ-атрибутики популярны и в обычной жизни. Это, например, кожаные штаны, туфли и сапоги с шипами, чокеры, очень полярные среди девушек. Те, кто в настоящей тусовке, тоже как-то выделяются в обычной жизни?

- Наверное, это странно прозвучит, но подобные вещи, символизирующие БСДМ, покупают и носят фантазеры, те, кто еще или никогда не пробовал этого всего. Или просто как дань моде, ведь СМИ и интернет заполнены БДСМ-тематикой. Настоящим тематикам это не делает чести: они никак не афишируют свою причастность к теме, ничего подобного не носят, не светят своими душевными интересами.

От редакции. Недавно в интервью «Медузе» создатель популярного паблика «Омбудсмен полиции» бывший полицейский Владимир Воронцов рассказал, кто разгоняет митингующих, как готовят полицейских к силовым акциям, проходят ли они психологическую и иную подготовку. Выяснилось, в частности, что ни о какой в целом особой подготовке, тем более, психологической, речи не идет. А разгонять «зажравшихся» москвичей в столицу зачастую командируют омоновцев из других городов – из Калуги, Тулы, Рязани, Владимира. Им как-то проще эту работу выполнять. Часто разгонять протестующих отправляют в качестве наказания.