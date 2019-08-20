В Уфе сотрудник полиции купил диплом, чтобы стать лейтенантом

Следком завершил расследование уголовного дела против сотрудника ГИБДД, который купил диплом. Подробности совершаются на сайте.

Мужчина купил диплом об окончании сельхозинститута по специальности механизатора, был принят в полицию, получил должность лейтенанта, затем рос по службе, получил образование юриста, занимал различные должности и благополучно дожил до пенсии.