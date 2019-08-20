В Уфе сотрудник полиции купил диплом, чтобы стать лейтенантом
Вчера, 08:56ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Этот документ помог ему выстроить карьеру и выйти удачно на пенсию.
Следком завершил расследование уголовного дела против сотрудника ГИБДД, который купил диплом. Подробности совершаются на сайте.
Мужчина купил диплом об окончании сельхозинститута по специальности механизатора, был принят в полицию, получил должность лейтенанта, затем рос по службе, получил образование юриста, занимал различные должности и благополучно дожил до пенсии.
После того, как о поддельном дипломе стало известно, было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно будет передано в суд.
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