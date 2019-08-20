В Сибае стали больше злоупотреблять спиртным

Кроме Сибая в список неблагополучных городов, где потребление превысило региональные показатели в 1,5 раза, попали также Аургазинский, Татышлинский, Калтасинский районы, города Октябрьский, Белебей, Кумертау, Баймак, а также (1,5 раза).

Больше всего употребляют в Стерлитамаке, Стерлитамакском районе, Дюртюлях и Дюртюлинском районе (в 3-4 раза выше регуровня).

За этот период спиртосодержащей продукцией отравились восемь детей

Пять из них — в Стерлитамаке.