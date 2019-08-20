В Сибае стали больше злоупотреблять спиртным

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Региональный Роспотребнадзор огласил сведения по злоупотреблению алкоголя в городах и районах Башкирии.
Кроме Сибая в список неблагополучных городов, где потребление превысило региональные показатели в 1,5 раза, попали также Аургазинский, Татышлинский, Калтасинский районы, города Октябрьский, Белебей, Кумертау, Баймак, а также (1,5 раза).
Больше всего употребляют в Стерлитамаке, Стерлитамакском районе, Дюртюлях и Дюртюлинском районе (в 3-4 раза выше регуровня).
За этот период спиртосодержащей продукцией отравились восемь детей
Пять из них — в Стерлитамаке.
Всего за период январь-июль 2019 года показатель отравлений спиртным и спиртосодержащей продукции составил 19,3 на 100 тысяч населения. В прошлом году он составил 24,4.
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