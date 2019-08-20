В работе Google зафиксирован серьезный сбой

В 94% сообщений говорилось о невозможности войти на сайт. 5% обратившихся сетовали на неполадки в работе поисковика. Об этом пишет RNS.

По информации сайта Downdetector, специализирующегося на отслеживании функционирования интернет-ресурсов, в основном о сбое в работе Google сообщали граждане США, Франции, Великобритании, Испании, Германии, России и Польши.