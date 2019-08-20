В работе Google зафиксирован серьезный сбой

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Вечером 19 августа от граждан различных государств стали поступать жалобы на работу сервисов Google.
В 94% сообщений говорилось о невозможности войти на сайт. 5% обратившихся сетовали на неполадки в работе поисковика. Об этом пишет RNS.
По информации сайта Downdetector, специализирующегося на отслеживании функционирования интернет-ресурсов, в основном о сбое в работе Google сообщали граждане США, Франции, Великобритании, Испании, Германии, России и Польши.
Предыдущий сбой в работе сервисов Google случился в ночь с 11 на 12 августа. Большинство претензий тогда поступило из США, РФ, Южной Америки, Голландии и Швейцарии.
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