В Huawei назвали мотивы решения США о внесении 46 дочерних компаний в черный список
Вчера, 16:57ОбществоФото: flickr.com
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Руководство Huawei сочло политически мотивированным решение властей США о внесении в черный список ещё 46 своих дочерних предприятий.
Об этом стало известно 20 августа, сообщает газета «Известия».
В заявлении китайской компании говорится о том, что решение не связано с национальной безопасностью США. Руководство Huawei также призвало Вашингтон прекратить подобные действия.
Днем ранее власти США объявили о необходимости прекращения сотрудничества с Huawei американским компаниям в течение 90 дней. Помимо этого, в черный список попали ещё 46 дочерних предприятий корпорации. Теперь в нём находится как головная компания, так и свыше 100 подчиняющихся ей.
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