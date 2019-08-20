В Huawei назвали мотивы решения США о внесении 46 дочерних компаний в черный список

В заявлении китайской компании говорится о том, что решение не связано с национальной безопасностью США. Руководство Huawei также призвало Вашингтон прекратить подобные действия.

Днем ранее власти США объявили о необходимости прекращения сотрудничества с Huawei американским компаниям в течение 90 дней. Помимо этого, в черный список попали ещё 46 дочерних предприятий корпорации. Теперь в нём находится как головная компания, так и свыше 100 подчиняющихся ей.