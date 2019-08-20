Шквалистый ветер, но при +32: Синоптики Башкирии предупредили о грозах

Согласно прогнозам метеорологов, сегодня, 20 августа, на территории республики ожидается усиление ветра, грозы, кратковременные дожди. Несмотря на пасмурную погоду, будет относительно тепло: до +28 днем, в некоторых районах и до +32.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии до конца недели продержится теплая погода - в некоторых районах температура воздуха может повыситься до +36. Тем не менее, чуть прохладнее будет в горной местности, где столбик термометра покажет до +10 градусов.