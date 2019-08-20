Санкт-Петербург стал четвертым в рейтинге «тусовочных» городов
Вчера, 17:04ОбществоФото: pixabay.com
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В рейтинге самых «тусовочных» городов, опубликованном изданием Lonely Planet 19 августа, четвертое место занял Санкт-Петербург.
Лидером в этом списке оказался Белград, столица Сербии, сообщает газета «Известия».
Этот город занимает первую позицию уже десять лет подряд. Отмечается, что в Белграде очень развита сеть ночных клубов, баров и других увеселительных заведений. Кроме этого, здесь относительно низкие цены на проживание и спиртные напитки.
Второе место рейтинга занял Плая-дель-Кармен (Мексика), а третье - город-государство Сингапур.
В Санкт-Петербурге, расположенном на четвертой позиции, эксперты насчитали около 200 ночных заведений. Отмечается, что в северной столице России относительно небольшие цены на проживание и «особая атмосфера».
В десятку самых «тусовочных» городов также вошли Сеул, Токио, Бангкок, Стамбул, Буэнос-Айрес и Кабо-Сан-Лукас.
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