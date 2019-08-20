Песков прокомментировал слухи о наличии «радиоактивного облака» под Архангельском

По словам Пескова, слухи о передвижении под Архангельском «радиоактивного облака» являются абсурдными. В частности, речь шла о наличии некой карты, которая демонстрирует географию распространения радиации после аварии, пишет издание RT.

Пресс-секретарь добавил, что соответствующие органы надлежащим образом работают над сложившейся нештатной ситуацией. Исчерпывающей информацией об инциденте и его последствиях обладает президент, поэтому Песков призвал граждан ориентироваться на заявления Владимира Путина, который ранее сказал, что после ЧП уровень радиоактивного фона не повышался.

Дмитрий Песков также отреагировал на сообщения о том, что в Кирове и Дубне станции мониторинга перестали передавать сигналы об аварии. По его словам, этот вопрос не входит в компетенцию его ведомства, но ответственные за работу станции органы выполняют свои обязанности в полном объеме.