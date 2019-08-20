Кремлев скрыл свои судимости от AIBA

Издание «Советский спорт» рассказало, что на самом деле Кремлев - это фамилия супруги генерального секретаря. Его полное имя при рождении - Лутфулоев Умар Али Назарович.

Сейчас уже известно, что Кремлев дважды получал срок - один раз за побои и один - за вымогательство. Кроме того, его многократно привлекали к административной и уголовной ответственности.

Насколько лет назад некий Умар Лутфулоев был осужден городским судом Серпухова за совершенное организованной группой лиц вымогательство. Несмотря на то, что его приговорили к условным четырем годам с 5-летним испытательным сроком, спустя два года он был арестован в за побои.

Хотя у подсудимого была не погашена ещё одна судимость, мировой суд номер 239 Серпуховского судебного района Московской области приговорил его всего лишь на год условно.

Редакция «Советского спорта» направила официальный запрос в МВД по вопросу о наличии у Кремлёва судимости, но правоохранители ответили отказом.

Дисциплинарная комиссия получила от Кремлева справку об отсутствии судимости только на эту фамилию, а о своей первой фамилии он не стал ничего сообщать.

Лутфуллоев ещё в девяностые годы разрабатывался оперативниками как член Серпуховской организованной преступной группы, а его компания ООО «Кремлевское золото» возникла из ювелирной мастерской, отобранной им у знакомого, о чём сказано в публикации «МК-Урал». Известно, что Кремлёв сейчас владеет логистической компанией ООО «Трансстройком», а также спортивными организациями «Патриот» и АНО «Центр Прогресса Бокса».

В интервью «Р-Спорт» Кремлев рассказал, что ФБР удалось уйти от бюрократии и ввести электронные паспорта, а также добиться полного ухода от бюджетного финансирования.

Несмотря на его заявление, ФБР каждый год получает от Министерства спорта 90 млн рублей. 50 процентов от объема этих денег расходуется на содержание руководства организации. Сотрудник получают примерно 40 млн рублей в год, плюс ещё 5 млн рублей на различные командировки.

Нынешний год стал рекордным в плане выделения бюджетных денег федерации. Через Министерство спорта организация в этом году получила 300 млн рублей. При предыдущем главе федерации Борисе Иванюженкове, организация обходилась гораздо меньшим объемом денег.

Члены отечественного боксерского сообщества в письменной форме обратились к главе наблюдательного Совета ФБР, руководителю Службы безопасности президента РФ ФСО Алексею Рубежному.